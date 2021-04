Mancano meno di due mesi all’inizio degli Europei, con la Nazionale che si radunerà al termine dei vari campionati per cominciare a prepararsi in vista della competizione. Presto, dunque, sarà tempo di scelte per Roberto Mancini. Attesa quella su Nicolò Zaniolo, che sta per rientrare in campo dopo l’infortunio dello scorso settembre. "La sua è una situazione particolare perché dobbiamo aspettare e vedere se riuscirà a recuperare al meglio perché è giovane e non possiamo permetterci di metterlo a rischio. Per lui è importante recuperare e vedremo tra qualche settimana la situazione. Kean? Sta facendo molto bene a Parigi, sta maturando e può diventare molto bravo. Sicuramente sarà uno che in Nazionale giocherà per molti anni" ha spiegato il ct, in una conferenza stampa a margine di un evento promozionale della Regione Marche, di cui è testimonial. Mancini ha discusso anche della possibilità di vaccinare gli atleti: "Viaggiamo in lungo e in largo, siamo a contatto con tante persone e questo lo valuterà la Federazione. Spero che prima vengano vaccinate le persone che hanno più bisogno, dunque gli anziani, poi vedremo quello che sarà più avanti".