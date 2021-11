Il Ct nordirlandese non si nasconde prima della gara contro l'Italia: "Sarebbe stato meglio se Jorginho avesse segnato il rigore, ma non abbiamo paura. Vogliamo godercela e battere i migliori" IRLANDA-ITALIA: LA PROBABILE FORMAZIONE DEGLI AZZURRI Condividi

"Non abbiamo paura", parola di Ian Baraclough, Ct dell'Irlanda del Nord che affronterà l’Italia nella gara decisiva per la qualificazione azzurra al Mondiale di Qatar2022. "Sappiamo che giocheremo molto nella nostra metà campo, che non avremo spesso il pallone, ma spero che riusciremo a godercela. Per noi è qualcosa di grandioso: possiamo metterci alla prova davanti ai campioni, alla migliore squadra in Europa. Vogliamo battere i migliori, che è qualcosa che non riusciamo a fare da un po'", ha aggiunto.

"Avrei preferito se Jorginho avesse segnato il rigore" Il pareggio nelle precedente gara con la Svizzera fa sì che l'Italia dovrà giocarsi il tutto per tutto contro l'Irlanda del Nord: può non bastare la semplice vittoria, servirà anche segnare il più possibile per essere sicuri di qualificarsi a Qatar2022. Il Ct avversario sa bene la sfida che lo aspetta, tanto che si è rammaricato per l'errore azzurro dal dischetto sul finale di Italia-Svizzera: "Sarebbe stato meglio se Jorginho avesse segnato il rigore, ma sappiamo quello che ci aspetta. È questa la sfida".