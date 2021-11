L'attaccante dell'Adana Demirspor parla al canale Twitch di Ocw Sports del suo possibile ritorno in Nazionale: "Se sapessi oggi di essere convocato per gli spareggi di marzo, partirei a piedi dalla Turchia. Mancini non mi ha chiamato perché lui conosce il mio potenziale e non sono ancora a quel livello. Per me sarebbe un sogno vestire la maglia, azzurra, come è sempre stato" DA CR7 A IBRA, I POSSIBILI AVVERSARI DELL'ITALIA AI PLAYOFF Condividi

"Se sapessi oggi di essere convocato per gli spareggi di marzo, partirei a piedi dalla Turchia". Parola di Mario Balotelli. L'attaccante classe 1990, oggi all'Adana Demirspor, ha raccontato della sua voglia di tornare in Nazionale al canale Twitch di Ocw Sports. "Sono sempre stato pronto ad andare in Nazionale, dopo gli ultimi due anni e mezzo sto bene. Per me sarebbe un sogno vestire la maglia, azzurra, come è sempre stato" sottolinea l'attaccante. "Mancini non mi ha chiamato perché lui conosce il mio potenziale e non sono ancora a quel livello. Ora ho fino a marzo per arrivare al top della condizione".

"Ottimo rapporto con Mancini" leggi anche Mancini: "Momento no? Meglio ora che ai Mondiali" Balotelli si è soffermato anche sul rapporto con Roberto Mancini, che non gli ha mai chiuso le porte della Nazionale: "Con Mancini ho un ottimo rapporto, da sempre. Lui mi ha seranamente detto quello che vuole da me affinché io possa tornare in Nazionale. E io lo farò. Se l'ho sentito ultimamente? Sì. Quello che lui vuole da me lo ha già detto più volte. Io non devo promettere niente a me stesso. Lui lo sa che se io sto bene perché non dovrebbe convocarmi?". Chiarezza. La stessa che mette in campo quando si parla di Immobile: "Ciro è un bomber e in Nazionale è un attaccante che serve tanto alla squadra. Fa tanto lavoro sporco e in più fa gol. Per le mie caratteristiche potrei giocare in coppia con tutti. E quindi anche con Ciro. Posso giocare bene con tutti"