L'attaccante dello Zenit San Pietroburgo, capitano della Nazionale russa, ha declinato la chiamata del ct Karpin: "Ha molti parenti Ucraina e ha chiesto di non essere convocato. Abbiamo concordato che rimarremo in contatto"

Presa di posizione di Artem Dzyuba . L'attaccante dello Zenit San Pietroburgo ha deciso di non rispondere alla convocazione della nazionale russa . Nonostante la decisione della Fifa di escludere la Russia dai playoff di qualificazione al Mondiale di Qatar del 2022, il ritiro è stato confermato. Il ct Karpin ha ammesso che, alla base della scelta del classe 1988, ci siano stati motivi personali e legati al conflitto in corso .

"Ha parenti in Ucraina"

Simbolo della Russia, ma ora ecco il passo indietro, come confermato dal commissario tecnico della Russia Karpin al sito ufficiale della federazione: "Dzyuba? Domenica abbiamo parlato al telefono e ci ha assicurato che vuole davvero giocare in Nazionale ma ora, a causa della difficile situazione in Ucraina, dove ha molti parenti, ha chiesto di non essere convocato. Abbiamo concordato che rimarremo in contatto con lui e seguiremo le sue prestazioni con lo Zenit”.