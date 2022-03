Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, il trequartista della squadra allenata da De Zerbi è costretto a vivere in un bunker con la moglie Lisa, in dolce attesa del loro primogenito. I due si sono sposati meno di un mese fa GUERRA RUSSIA-UCRAINA, TUTTE LE NEWS LIVE Condividi

Dal paradiso all’inferno, dalla felicità del matrimonio alla paura. È la storia in breve di Georgiy Sudakov, talento classe 2002 dello Shakhtar Donetsk, costretto a vivere in un bunker con la moglie incinta dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Il 22 febbraio scorso Sudakov ha sposato Lisa e a breve i due diventeranno genitori. Pochi giorni dopo il matrimonio però, l’incubo della guerra in Ucraina ha stravolto tutti i piani della coppia: Sudakov ovviamente non sta giocando visto lo stop dei campionati, ma la coppia è rimasta in Ucraina e adesso deve resistere alla guerra come tutta la popolazione, vivendo in un bunker.

Il post su Instagram del suo ex allenatore approfondimento Iniziativa Shakhtar, l'Arena Lviv rifugio sfollati A descrivere la surreale situazione in cui sta vivendo Sudakov è stato il suo ex allenatore delle giovanili dello Shakhtar Donetsk, Fernando Valente, che ha mostrato anche una foto della coppia nel bunker: "Sudakov è stato il più grande talento che abbia allenato nella mia vita. Ha 20 anni, è un membro della nazionale ucraina e ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al 2026. È un essere umano fantastico in attesa di diventare padre, insieme alla moglie Lisa. Questa guerra insensata. Piango e prego per questa coppia e per tutti i giovani giocatori e amici che ho lasciato in Ucraina che mi hanno reso felice per due anni. Il mio cuore è triste". Valente ha poi rilasciato anche alcune dichiarazioni all’agenzia portoghese Lusa: "Sudakov è un ragazzo con un potenziale enorme, potrebbe anche giocare per il Barcellona o il Manchester City. Abbiamo un rapporto forte. Ho una foto sul mio telefono di lui e sua moglie, che è incinta, e sono così felici, e poco fa me ne ha mandato un'altra in un bunker. Ogni volta che li guardo mi vengono le lacrime agli occhi".

