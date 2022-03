Vezzali: "100% tifosi Italia-Macedonia? Valutiamo"

Pronta la deroga per aprire lo stadio Barbera di Palermo al 100% della capienza in occasione della sfida del 24 marzo contro la Macedonia del Nord decisiva, per l'Italia di Roberto Mancini, per accedere alla finale degli spareggi per il Mondiale 2022 che si giocherà in Qatar nel prossimo mese di dicembre. La conferma dal sottosegretario allo Sport del governo Valentina Vezzali intervenuta a Sky Sport24 Condividi

L'Italia di Roberto Mancini potrà contare sul pubblico delle grandi occasioni il prossimo 24 marzo quando allo stadio Renzo Barbera di Palermo affronterà la Macedonia del Nord nella gara che può regalare l'accesso allo spareggio per i prossimi mondiali in Qatar. Lo ha confermato, ai microfoni di Sky Sport24 Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport del governo Draghi: ""Il 31 marzo ci sarà la fine dello stato di emergenza, proprio ieri parlavo con Roberto Speranza (ministro della Salute, ndr) e ci sarà una riapertura verso impianti e stadi al 100 per cento. Italia-Macedonia del Nord si giocherà prima del 31 marzo, dovrò fare una deroga che è di mia competenza e la firmerò se l'evoluzione della situazione epidemiologica lo consentirà, come sta avvenendo".

Vezzali: "Tavolo tecnico per misure sostegno al calcio" Il Mondiale è un'occasione da non lasciarsi sfuggire per tutto il movimento calcistico italiano che da tempo chiede un aiuto al Governo. Vezzali ha confermato che presto arriveranno passi concreti in questa direzione: "La prossima settimana verrà convocato un tavolo istituzionale in cui saranno rappresentati ministeri e altri organismi, ma non per parlare di ristori a pioggia, che non avrebbero senso, ma per adottare misure immediate per intervenire nei confronti del calcio e non solo per sostenere un sistema che era malato anche prima che il covid si manifestasse". Tracciando un bilancio del suo primo anno di attività, Vezzali ha sottolineato che dopo una stagione di tante vittorie per l'Italia "la mia medaglia d'oro olimpica e' l'inserimento nella legge di bilancio dell'insegnante di educazione fisica nella scuola primaria. Un risultato che si inseguiva da tanto tempo e che finalmente e' stato raggiunto. "Martedì prossimo, inoltre - ha proseguito - arriverà in aula il testo del disegno di legge che introduce lo Sport nell'articolo 33 della Costituzione. Un iter non facile e non breve dovrebbe arrivare presto a compimento. E' una riforma epocale che riconosce nello sport uno strumento fondamentale per il benessere e lo sviluppo culturale e sociale".

Vezzali: "Striscione Verona episodio che non deve più accadere" Restanto all'attualità Vezzali ha risposto anche sulle polemiche scaturite dallo striscione comparso a Verona contro la città di Napoli: "Quello che è successo a Verona si commenta da solo, sono fatti che non dovrebbero mai accadere e dobbiamo lavorare affinché non accadano più. La giustizia sportiva ha fatto il possibile, prevedendo oltre alla multa anche una giornata con la curva vuota -ha aggiunto la sottosegretaria-. Bisogna lavorare per dare una risposta più importante e mettere nelle condizioni le società di lavorare nel migliore dei modi". -