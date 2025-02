La Kings League sbarca anche in Brasile, e avrà un presidente d’eccellenza, l'ex fantasista del Milan e della Seleçao Kakà. La lega ideata da Gerard Piqué, che ha già conquistato l’Italia dove si è giocata la finale della Kings World Cup Nations (vinta proprio dal Brasile), ha presentato squadre e presidenti del torneo che si svolgerà nel Paese sudamericano nel corso di un evento presso il Rosewood Hotel di San Paolo. Draft per la selezione dei roster e poi la nomina di Kakà come Presidente di Kings League Brazil. Ma non è tutto: perché tra i presidenti di una delle squadre partecipanti, Furia FC, c’è anche Neymar, la stella brasiliana da poco tornata “a casa”, nel suo Santos, dove sta già incantando i tifosi con la maglia numero 10. Con lui, sempre nelle vesti di presidenti di squadre, tanti altri nomi di spicco della cultura pop brasiliana, tra cui il cantante MC Hariel, la cantautrice Ludmilla e i volti noti del web Luva de Pedreiro e Gaules, ai quali si aggiunge l’attaccante Kelvin Oliveira, trascinatore del Brasile nella prima Kings World Cup Nations.

