L'Italia batte la Romania: la decide Volpato

Comincia bene l'avventura degli azzurri under 19 in Slovacchia nell'Europeo di categoria. Nel 2-1 contro la Romania in gol Tommaso Baldanzi e Cristian Volpato, due giovani che hanno già esordito in Serie A. Nell'altra gara del girone, la Francia ha battuto per 5-0 la Slovacchia

L'Italia vince all'esordio: in gol Baldanzi e Volpato

leggi anche

I convocati di Nunziata per l'Europeo Under 19

Comincia nel migliore dei modi l'avventura dell'U19 del ct Nunziata all'Europeo in Slovacchia. Privi di Scalvini e Gnonto, gli azzurri hanno sconfitto per 2-1 la Romania in una gara ostica, ma ben giocata dall'Italia. A decidere l'incontro sono stati Tommaso Baldanzi, 2003 dell’Empoli, e Cristian Volpato, di proprietà della Roma e in gol da subentrato. Dopo un primo tempo in cui il migliore in campo è stato il portiere rumeno Popa, l'Italia è infatti riuscita a sbloccare la partita al 47’ con un bel gol del gioiellino empolese Tommaso Baldanzi. Dopo appena sei minuti, però, la Romania ha trovato il pareggio con la rete di Andronache. Al 68' Volpato, subentrato proprio a Baldanzi, ha trovato la rete del 2-1, regalando la vittoria all'Italia e permettendo agli azzurri di salire a quota tre punti, al primo posto insieme alla Francia, vittoriosa per 5-0 contro la Slovacchia padrona di casa.