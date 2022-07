Ufficializzati gli allenatori delle nazionali giovanili: Nunziata passa all’Under 20, che guiderà al Mondiale in Indonesia, Bollini all’Under 19. La novità è l’ingresso di Giaccherini nei quadri tecnici del Club Italia con il confermato Barzagli Condividi

Riparte l’attività delle Nazionali giovanili, con il Club Italia che ha ufficializzato i nomi dei Ct che guideranno le 7 squadre azzurre, dall’Under 20 all’Under 15. Tutti confermati, con l’unica novità rappresentata dal passaggio all’Under 20 di Carmine Nunziata, che potrà così continuare a guidare il gruppo con cui ha chiuso in semifinale l’Europeo Under 19 staccando il pass per il Mondiale in programma nel maggio 2023 in Indonesia. Alberto Bollini, invece, andrà a sedersi sulla panchina dell’Under 19 per ripartire con un nuovo gruppo nell’Europeo di categoria.

C'è anche Giaccherini leggi anche Mancini: "Vincerò un Mondiale con l'Italia" Altra novità, l’ingresso nei quadri tecnici del Club Italia di Emanuele Giaccherini, accanto al confermato Andrea Barzagli: uomini di esperienza che saranno di volta in volta aggregati ad una Nazionale con il compito di supportare gli staff tecnici sul campo, aiutare i giovani, trasmettere i valori della maglia Azzurra. Tutti i tecnici si ritroveranno all’inizio di agosto a Coverciano, insieme ai componenti degli staff di ciascuna Nazionale, per un incontro con il coordinatore Maurizio Viscidi. Sarà l’occasione per trasmettere alcune delle indicazioni del Ct della Nazionale maggiore, Roberto Mancini, che punta a un rafforzamento del rapporto tra Giovanili e Nazionale A, per consentire una più rapida e agevole transizione dalle Under alla prima Nazionale per i calciatori più promettenti del panorama italiano.

Più stage e attenzione agli attaccanti approfondimento La top 11 dei pupilli del Mancio Dopo l’esperimento di fine maggio, quando Mancini ha voluto vedere all’opera da vicino 53 calciatori di interesse nazionale, si lavorerà in due direzioni: da un lato il Ct continuerà a organizzare stage con i giovani che si metteranno in luce, grazie all’intesa con le Leghe (dalla A alla C) per allargare la base degli eleggibili; dall’altro saranno organizzati una serie di incontri tra lo stesso Mancini e i tecnici delle Giovanili per uno scambio di esperienze e di valutazioni tecniche. Alcuni dei tecnici delle Giovanili, infine, saranno coinvolti, compatibilmente con i rispettivi impegni, nei ritiri della Nazionale per lavorare insieme allo staff del Ct.

Altro punto che sta molto a cuore a Mancini, sottolineato da Viscidi, è quello degli attaccanti, con grande attenzione che sarà posta nelle giovanili azzurre per la loro ricerca e formazione.