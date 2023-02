il sorteggio

A Bucarest si è svolto il sorteggio della fase finale della rassegna continentale, in programma dal 9 giugno al 2 luglio 2023 in Romania e Georgia. Gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo D con Francia, Svizzera e Norvegia. 'Speravamo meglio, è il girone più forte' commenta il CT azzurro Nicolato

Si è svolto a Bucarest il sorteggio della fase finale dell'Europeo Under 21 2023, in programma dal 9 giugno al 2 luglio 2023 in Romania e Georgia. Come nella scorsa edizione, le squadre partecipanti sono 16, suddivise in quattro gironi da 4