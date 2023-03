Il ct Nicolato ha chiamato il giovane trequartista del club argentino per i prossimi impegni che si giocheranno contro Serbia ed Ucraina. Classe 2002, Bruno Zapelli è nato a Villa Carlos Paz, nella provincia di Cordoba, ma ha il passaporto italiano. Il suo idolo è Juan Roman Riquelme e non mancano i paragoni con un altro oriundo cresciuto nel Belgrano: Franco Vazquez Condividi

Ci sarà un giovane oriundo tra gli azzurrini convocati per le due amichevoli che si giocheranno contro Serbia e Ucraina il 24 e il 27 marzo. Il Ct Nicolato ha infatti chiamato Bruno Zapelli, classe 2002, trequartista del Belgrano, club argentino di prima divisione. E proprio in Argentina, precisamente a Villa Carlos Paz, nella provincia di Cordoba, è nato Zapelli che però ha il passaporto italiano per via delle origini (come evidente anche dal suo cognome) della famiglia.

L’annuncio del Belgrano Ad annunciare la convocazione di Zapelli è stato proprio il suo club, il Belgrano, che con un tweet ha reso nota la chiamata di Nicolato. Nella squadra di Cordoba, il 20enne ha esordito già nel 2020, risultando poi tra i migliori nella promozione del Belgrano in prima divisione nella la scorsa stagione. Per lui 36 presenze e due gol in Primera B Nacional. Quest’anno in Superliga argentina (giunta alla sesta giornata) sono cinque le presenze.

