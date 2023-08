Le possibili interpretazioni

In punta di diritto si tratta di capire non tanto come sia stata denominata nero su bianco la clausola, ma cosa emerga dal testo come sostanza dell'accordo tra le parti. Se appunto si trattasse chiaramente di clausola di non concorrenza, cioè sfruttare presso un competitor le conoscenze acquisite con il precedente datore di lavoro, sarebbe difficile pretenderne la validità di fronte a un incarico in una squadra Nazionale e non di club. Diverso invece, ed è lì che evidentemente pende l'interpretazione del Napoli, se l'accordo si configurasse come un ristoro per aver - sostanzialmente - creato un problema alla società chiedendo di liberarsi in anticipo dal contratto a fronte di un disagio personale e della necessità di fermarsi. A quel punto se poi lo stop richiesto si interrompe - in qualunque modo - mi paghi il disturbo. Questo lo scenario, importante da approfondire per arrivare poi a quel che tutti comunque auspicano: un accordo che sia prima di tutto di buon senso e di buoni rapporti tra le parti.