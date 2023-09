Non solo Politano e Mancini, alla lista delle assenze per la partita di San Siro contro l'Ucraina si aggiunge anche Sandro Tonali: per il centrocampista, problema di tipo muscolare che potrebbe costringerlo al forfait anche per la prima di Champions del suo Newcastle contro il Milan

Il centrocampista del Newcastle non è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida dell'Italia all'Ucraina. Luciano Spalletti dovrà dunque fare a meno dell'ex Milan, che a San Siro assisterà al match degli azzurri confinato in tribuna, con Ivan Provedel e Leonardo Spinazzola , anche loro fuori. Sarà la stessa scena alla quale assisteremo anche in occasione di Milan-Newcastle ?

Tonali va ko, a rischio Milan-Newcastle

Il giocatore verrà monitorato giorno dopo giorno, con Spalletti che ha deciso di non rischiarlo. Per lui problema di tipo muscolare, che oltre a tenerlo fuori dalla delicatissima sfida contro l'Ucraina, potrebbe non permettergli di scendere in campo anche per la prima di Champions del suo Newcastle, ironia della sorte proprio contro il Milan a San Siro in programma martedì 19 settembre alle 18.45. Non è l'unica assenza 'forzata' per Spalletti, che dovrà fare a meno anche di Politano e Mancini.