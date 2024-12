Buffon: "Italia cambiata? Merito di Spalletti"

"Bravissimi i ragazzi a volersi riscattare"

"Anche il presidente Gravina è stato bravo, quando la terra tremava ha mantenuto barra dritta dandoci sicurezza - ha proseguito -. Poi i veri protagonisti sono i ragazzi che sono stati bravissimi grazie al desiderio di riscattarsi. A parte l'ultima partita che non ci ha fatto chiudere come volevamo, i ragazzi sono stati bravi". Commentando invece la lotta scudetto aperta in Serie A ha aggiunto: "Così avvincente non me l'aspettavo, ma ci speravo. E' un qualcosa che rende il campionato accattivante ed è bello che piazze come Fiorentina e Lazio tornino a coltivare quel sentimento, sono un bel segnale per il nostro movimento". Infine Buffon ha concluso rispondendo a chi gli chiede se sia un sognatore: "Lo sono da sempre, pensate, anche in B col Parma sognavo il Pallone d'Oro".