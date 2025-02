Spalletti: "Felice per il ritorno in Italia di giovani come Casadei e Ndour"

Luciano Spalletti è intervenuto a margine della rielezione di Gravina come presidente della Figc : "Non possiamo fare a meno di quello che è il calciatore giovane nel pensare a una Nazionale forte. Mi fa piacere che siano tornati a giocare in Italia ragazzi come Casadei (Torino) e Ndour (Fiorentina). Sono curioso di vedere Daniel Maldini all’Atalanta. Noi dobbiamo passare dal calciatore giovane"

Luciano Spalletti si è fermato per rispondere alle domande dei giornalisti su più temi dopo la rielezione di Gabriele Gravina a presidente della Figc, ricollegandosi anche alle ultime novità di calciomercato: "I giovani? Noi non possiamo fare a meno del giocatore giovane nel pensare a una nazionale forte. L'energia, la voglia, il sogno dei giovani diventa fondamentale per noi. Mi fa piacere che siano tornati in Serie A giocatori come Casadei e Ndour che sono calciatori importanti e sono curioso di vedere Daniel Maldini all'Atalanta. C'è necessità di andare a trovare un ricambio. Il calciatore esperto è vero che ti dà qualcosa in più, ma se ne hai troppi rischi di vederti invecchiare la squadra tutta insieme e devi rincorrere i tempi per ricreare l'equilibrio". E sulla sfida di Nations League contro la Germania: "Ci sto pensando dalla volta precedente. È un pensiero fisso nel senso che sono partite belle e dobbiamo farci trovare pronti. Poi, per il passato che ha, è una sfida che racchiude delle emozioni bellissime per cui bisogna andarla a vivere nel migliore dei modi. Dove possiamo arrivare? Io vorrei andare il più lontano possibile. Intanto cominciamo a ragionare in maniera corretta. Noi dobbiamo partire, non pensare al punto di arrivo e lavorare bene. Prossime convocazioni? Vorrei portare qualche calciatore in più, uno o due. Ci sono dei giovani che meritano di avere un piccolo premio anche se poi non li utilizzerò. Ho visto delle belle cose che mi piacerà sottolineare".