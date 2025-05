il commissario tecnico dell'Under 21 Carmine Nunziata ha diramato le convocazioni per il raduno di preparazione in vista dell'Europeo in Slovacchia. Il ct dovrà presentare la lista definitiva dei 23 entro la mezzanotte del 4 giugno

Sono 28 i giocatori che Carmine Nunziata ha deciso di convocare per il raduno che si svolgerà a Cesenatico da martedì 27 maggio a sabato 31 maggio in preparazione dell'Europeo in Slovacchia in programma a giugno. Prima chiamata in nazionale per il difensore del Parma Giovanni Leoni. Nella lista c'è anche Francesco Pio Esposito che si unirà agli altri azzurrini appena conclusi gli impegni con lo Spezia. A questo raduno ne seguirà un altro il 2 giugno al Cpo di Tirrenia in vista della partenza per la Slovacchia. Il ct dovrà presentare la lista dei 23 convocati definitivi entro la mezzanotte del 4 giugno. L'Italia è nel Gruppo A con Romania, Slovacchia e Spagna. Gli azzurri giocheranno la partita d'esordio contro la Romania l'11 giugno. Poi affronterà Slovacchia (14 giugno) e Spagna (17 giugno).