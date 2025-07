L'Italia Under 21 riparte da Silvio Baldini. L'ex allenatore del Pescara è stato ufficializzato come nuovo commissario tecnico degli Azzurrini, che da settembre inizieranno le qualitcazioni per l'Europeo 2027. Baldini porta con sé tutto lo staff che era a Pescara: suo figlio Mattia nel ruolo di assistente tecnico, Mauro Nardini, che era suo vice, e anche il tattico Diego Labrecciosa. Il viceallenatore sarà invece l'ex difensore della Juventus Andrea Barzagli Il presidente della Figc Gravina ha commentato: "Abbiamo affidato la panchina della Nazionale Under 21 a un ottimo allenatore, una persona di valore e di valori. Baldini ha qualità umane e conoscenze tecniche per far fare un importante salto di qualità agli Azzurrini. Il nostro obiettivo principale è la partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles, per questo ho condiviso con Maurizio Viscidi e Gianluigi Buffon la necessità di affidarci a una guida esperta in grado di costruire un progetto di medio-lungo termine".