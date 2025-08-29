Italia U21, i convocati di Baldini per le qualificazione all'Europeoi convocati
Il nuovo commissario tecnico della Nazionale Under 21, Silvio Baldini, ha diramato la lista con i 25 convocati per il raduno in vista delle prime due gare di qualificazione per l'Europeo 2027. Gli azzurri affronteranno il Montenegro venerdì 5 settembre a La Spezia e il 9 incontreranno la Macedonia del Nord a Bitola
Sono 25 i giocatori che Silvio Baldini ha deciso di convocare per il raduno di domenica 31 agosto al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, in preparazione alle prime due partite di qualificazione per l'Europeo 2027. Si riparte con i 9 'reduci' dello scorso biennio: Fini, Kayode, Koleosho, Ndour, Pafundi, Palestra, Pisilli e Raimondo, oltre a Comuzzo - che però non scese in campo. Sono 16 i giocatori alla prima chiamata in Under 21. Sotto età invece il 2008 Camarda e i 2006 Mascardi, Fini, Pafundi e Venturino. Prima volta in una Nazionale Giovanile per Nava, Marianucci, Moruzzi e Dagasso. Gli azzurri affronteranno il Montenegro venerdì 5 settembre, mentre martedì 9 sfideranno la Macedonia del Nord.
PORTIERI
- Diego Mascardi (Spezia)
- Edoardo Motta (Reggiana)
- Lapo Nava (Cremonese)
DIFENSORI
- Davide Bartesaghi (Milan)
- Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach)
- Pietro Comuzzo (Fiorentina)
- Riyad Idrissi (Cagliari)
- Michael Kayode (Brentford)
- Filippo Mane (Borussia Dortmund)
- Luca Marianucci (Napoli)
- Brando Moruzzi (Empoli)
- Marco Palestra (Cagliari)
CENTROCAMPISTI
- Lorenzo Amatucci (Las Palmas)
- Tommaso Berti (Cesena)
- Matteo Dagasso (Pescara)
- Luca Lipani (Sassuolo)
- Cher Ndour (Fiorentina)
- Niccolò Pisilli (Roma)
ATTACCANTI
- Francesco Camarda (Lecce)
- Luigi Cherubini (Sampdoria)
- Seydou Fini (Genoa)
- Luca Koleosho (Espanyol)
- Simone Pafundi (Sampdoria)
- Antonio Raimondo (Frosinone)
- Lorenzo Venturino (Genoa)