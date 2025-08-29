Sono 25 i giocatori che Silvio Baldini ha deciso di convocare per il raduno di domenica 31 agosto al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, in preparazione alle prime due partite di qualificazione per l'Europeo 2027. Si riparte con i 9 'reduci' dello scorso biennio: Fini, Kayode, Koleosho, Ndour, Pafundi, Palestra, Pisilli e Raimondo, oltre a Comuzzo - che però non scese in campo. Sono 16 i giocatori alla prima chiamata in Under 21. Sotto età invece il 2008 Camarda e i 2006 Mascardi, Fini, Pafundi e Venturino. Prima volta in una Nazionale Giovanile per Nava, Marianucci, Moruzzi e Dagasso. Gli azzurri affronteranno il Montenegro venerdì 5 settembre, mentre martedì 9 sfideranno la Macedonia del Nord.