Italia ai Mondiali Under 20 2025: i giocatori convocati dal Ct Nunziata

Nazionale

Introduzione

Il commissario tecnico dell'Italia Under 20, Carmine Nunziata, ha convocato 21 giocatori per i Mondiali di categoria, in programma dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile. Tra i convocati, tre hanno esordito in Serie A: Felipe Jack, Mattia Liberali e Ismael Konate. Spicca l'italo-brasliano Emanuel Benjamin del Real Madrid, mentre il più giovane della delegazione sarà il classe 2008 Andrea Natali, oggi all'AZ Alkmaar. La squadra si radunerà domenica 21 settembre a Roma e partirà martedì 23 settembre alla volta di Santiago. I vicecampioni del mondo debutteranno contro l'Australia, poi le sfide con Cuba e Argentina. Di seguito l'elenco completo dei convocati

Quello che devi sapere

Portieri

  • Alessandro Nunziante (Udinese)
  • Jacopo Seghetti (Livorno) - In foto
  • Lapo Siviero (Torino)

Difensori

  • Wisdom Amey (Pianese)
  • Cristian Cama (Roma)
  • Christian Corradi (Trento)
  • Emanuel Benjamín (Real Madrid)
  • Fellipe Jack (Spezia)
  • Javison Idele (Atalanta)
  • Andrea Natali (AZ Alkmaar) - In foto

Centrocampisti

  • Alessandro Berretta (Giana Erminio)
  • Mattia Mannini (Juve Stabia)
  • Lorenzo Riccio (Atalanta)
  • Emanuele Sala (Milan) - In foto
  • Jacopo Sardo (Monza)

Attaccanti

  • Jamal Iddrissou (Inter)
  • Ismaël Konaté (Empoli)
  • Mattia Liberali (Catanzaro) - In foto
  • Mattia Mosconi (Inter)
  • Alvin Okoro (Juventus)
  • Marco Romano (Genoa)

Il calendario dell'Italia ai Mondiali U20

  • Italia-Australia (domenica 28 settembre, ore 22 - Stadio Elías Figueroa Brander, Valparaiso)
  • Italia-Cuba (mercoledì 1 ottobre, ore 22 - Stadio Elías Figueroa Brander, Valparaiso)
  • Argentina-Italia (domenica 5 ottobre, ore 1 - Stadio Elías Figueroa Brander, Valparaiso)

