Introduzione

Il commissario tecnico dell'Italia Under 20, Carmine Nunziata, ha convocato 21 giocatori per i Mondiali di categoria, in programma dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile. Tra i convocati, tre hanno esordito in Serie A: Felipe Jack, Mattia Liberali e Ismael Konate. Spicca l'italo-brasliano Emanuel Benjamin del Real Madrid, mentre il più giovane della delegazione sarà il classe 2008 Andrea Natali, oggi all'AZ Alkmaar. La squadra si radunerà domenica 21 settembre a Roma e partirà martedì 23 settembre alla volta di Santiago. I vicecampioni del mondo debutteranno contro l'Australia, poi le sfide con Cuba e Argentina. Di seguito l'elenco completo dei convocati