Introduzione
Il commissario tecnico dell'Italia Under 20, Carmine Nunziata, ha convocato 21 giocatori per i Mondiali di categoria, in programma dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile. Tra i convocati, tre hanno esordito in Serie A: Felipe Jack, Mattia Liberali e Ismael Konate. Spicca l'italo-brasliano Emanuel Benjamin del Real Madrid, mentre il più giovane della delegazione sarà il classe 2008 Andrea Natali, oggi all'AZ Alkmaar. La squadra si radunerà domenica 21 settembre a Roma e partirà martedì 23 settembre alla volta di Santiago. I vicecampioni del mondo debutteranno contro l'Australia, poi le sfide con Cuba e Argentina. Di seguito l'elenco completo dei convocati
Quello che devi sapere
Portieri
- Alessandro Nunziante (Udinese)
- Jacopo Seghetti (Livorno) - In foto
- Lapo Siviero (Torino)
Difensori
- Wisdom Amey (Pianese)
- Cristian Cama (Roma)
- Christian Corradi (Trento)
- Emanuel Benjamín (Real Madrid)
- Fellipe Jack (Spezia)
- Javison Idele (Atalanta)
- Andrea Natali (AZ Alkmaar) - In foto
Centrocampisti
- Alessandro Berretta (Giana Erminio)
- Mattia Mannini (Juve Stabia)
- Lorenzo Riccio (Atalanta)
- Emanuele Sala (Milan) - In foto
- Jacopo Sardo (Monza)
Attaccanti
- Jamal Iddrissou (Inter)
- Ismaël Konaté (Empoli)
- Mattia Liberali (Catanzaro) - In foto
- Mattia Mosconi (Inter)
- Alvin Okoro (Juventus)
- Marco Romano (Genoa)
Il calendario dell'Italia ai Mondiali U20
- Italia-Australia (domenica 28 settembre, ore 22 - Stadio Elías Figueroa Brander, Valparaiso)
- Italia-Cuba (mercoledì 1 ottobre, ore 22 - Stadio Elías Figueroa Brander, Valparaiso)
- Argentina-Italia (domenica 5 ottobre, ore 1 - Stadio Elías Figueroa Brander, Valparaiso)
