Silvio Baldini, per le gare di qualificazione all'Europeo Under 21 contro Svezia e Armenia, ha diramato una lista di 25 convocati con quattro novità, i difensori Dellavalle e Fortini e i centrocampisti Faticanti e Cisse. Torna Camarda, che aveva saltato gli impegni di settembre a causa del colpo alla testa subito in Lecce-Milan. Ora potrebbe esordire nella sfida di venerdì 10 ottobre

Silvio Baldini, CT dell'Italia Under 21, ha convocato 25 giocatori per il doppio impegno legato alle qualificazioni al prossimo Europeo Under 21. Gli azzurrini giocheranno in casa sia il 10 ottobre, al Dino Manuzzi di Cesena contro la Svezia, che il 14 allo Giovanni Zini di Cremona contro l'Armenia. Baldini ha iniziato il suo cammino positivamente vincendo a settembre le sfide contro Montenegro e Macedonia del Nord. Nell'elenco ci sono quattro prime volte, i difensori Dellavalle (Modena) e Fortini (Fiorentina) e i centrocampisti Faticanti (Juve NextGen) e Cisse (Catanzaro). C'è anche Francesco Camarda, reduce dal suo primo gol in Serie A. Inizialmente chiamato a settembre, aveva dovuto dare forfait per un colpo alla testa subito in Lecce-Milan. Le prossime partite potrebbero così essere quelle del suo debutto. Ecco l'elenco completo: