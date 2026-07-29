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Malagò e il messaggio di Donnarumma: "Mi ha detto che la squadra voleva Mancini"

l'aneddoto

Malagò ha rivelato, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Mancini come ct e Ranieri come dt, un curioso aneddoto legato a... Donnarumma. Il portiere e capitano della Nazionale ha mandato un messaggio al Presidente della Figc dopo la scelta del nuovo allenatore. "Probabilmente sarà in luna di miele ma mi ha mandato un messaggio con scritto: 'Pres, è esattamente quello che io e la squadra volevamo'. Direi bene", ha svelato Malagò

MALAGÒ: "IN SETTIMANA INSERIREMO UNA TERZA PERSONA DOPO CT E DT"

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