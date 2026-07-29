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Italia-Polonia Under 21, qualificazioni a Euro 2027: il match si giocherà a Pescara

il 5 ottobre

Sarà lo stadio Adriatico di Pescara a ospitare il 5 ottobre Italia-Polonia, sfida decisiva per la qualificazione all'Europeo Under 21 del 2027. Gli Azzurrini sono secondi a tre punti dai polacchi e proveranno a ribaltare la classifica per centrare il pass diretto alla fase finale. La seconda classificata invece passa dai playoff

QUALIFICAZIONI EUROPEI U21, LA CLASSIFICA

Italia-Polonia, che si giocherà il 5 ottobre allo stadio Adriatico di Pescara, sarà una delle partite chiave del girone di qualificazione all'Europeo Under 21. Dopo otto giornate, infatti, gli Azzurrini sono secondi, a -3 dalla Polonia, e prima della sfida diretta affronteranno l'Armenia a Yerevan il 1° ottobre. Per Silvio Baldini sarà anche un ritorno speciale a Pescara, ultima esperienza di club prima della panchina dell'Under 21. Gli Azzurrini tornano all'Adriatico quattro anni dopo il ko per 2-0 in amichevole contro l'Inghilterra.

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