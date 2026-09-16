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Malagò: “Figc? Momento complicato. In Mancini ho visto entusiasmo”

Nazionale

Nel video, il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò commenta gli sviluppi legati alla vicenda-tesseramento: "E' un momento complicato ma bisogna avere serenità”. Malagò è ottimista sul prossimo esordio della Nazionale del Mancini-bis: "L'ho visto con una bellissima energia, con entusiasmo, ci sono tutti gli elementi per fare bene"

LE PRIME CONVOCAZIONI DI MANCINICASO-TESSERAMENTO MALAGO', GLI SCENARI

Nel video, il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò commenta gli ultimi sviluppi legati alla vicenda-tesseramento che lo vede protagonista: "E' un momento complicato, ingiustamente complicato, sorprendentemente complicato, come d’altronde ce ne sono stati altri. Succede a chi si espone, a chi ci mette la faccia, che però viene anche eletto, e questo vuol dire tanto. Bisogna avere serenità e la convinzione che tante parole in libertà che si sono lette, tante prese di posizione non siano giuste". Malagò è moderatamente ottimista sul prossimo esordio della Nazionale del Mancini-bis: "L'ho visto con una bellissima energia, con entusiasmo, si sta interfacciando con Ranieri e Zola. Ci sono tutti gli elementi per fare bene,  partiamo dal presupposto che i giocatori non è che siano così clamorosamente cambiati rispetto a 3/4 mesi fa. Bisogna lavorare in termini di spirito, entusiasmo e mentalità sia tra i calciatori che tra i dirigenti."

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