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Nazionale, Pioli racconta di quando ha sfiorato l'Italia: "Non tanto tempo fa..."

SKY CALCIO CLUB

Ospite a "Sky Calcio Club", Stefano Pioli rivela di essere stato vicino alla panchina della Nazionale. "L'ho sfiorata e non moltissimo tempo fa. Alcune scelte in carriera sono andate bene, altre male". Pioli ha anche parlato della squadra che aspetta e dell'importanza di lavorare con i giovani, per un allenatore a inizio carriera

PIOLI: "C'E' UN'INTER CON LAUTARO E UNA SENZA"

Ospite a "Sky Calcio Club", Stefano Pioli ammette di essere stato molto vicino alla panchina della Nazionale. "Sì, l'ho sfiorata e non moltissimo tempo fa". Pioli ha ricordato di aver "sfiorato tante cose in carriera. Penso che noi, nella nostra carriera, non siamo figli di una scelta sola, siamo figli di tutte le scelte che poi facciamo. Alcune sono andate bene, alcune sono andate male". Ma Pioli che squadra allenerebbe? "E' quello che ti viene a dire la società che ti contattare che è molto importante. E' quello che ti fa sentire, se ti scatta qualcosa...". 
 

Pioli : "Prima i giovani"

Pioli conclude con un'annotazione: "Io non invidio nessuno perché sono contentissimo di quello che sto facendo, ma quegli allenatori che smettono di giocare e vanno subito ad allenare la prima squadra sono dei fenomeni. Invece, i quattro anni che ho fatto nel settore giovanile (3 a Bologna e uno a Chievo) mi sono serviti tantissimo per darmi una struttura, una metodologia di lavoro, una conoscenza ma anche i rapporti che poi mi hanno permesso di andare in prima squadra, prima alla Salernitana in serie B. E sentirmi poi pronto per allenare la prima squadra. Altrimenti avrei avuto delle difficoltà". 

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