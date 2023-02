Le partite più "cattive" di sempre

In Brasile un accesissimo match del campionato Paranaense si è chiuso con otto espulsioni. Olanda-Argentina in Qatar ha stabilito un nuovo record di cartellini nella storia dei Mondiali. In A il primato è di cinque rossi in una partita (parola dei protagonisti) comunque corretta. Il colpo da kung fu di De Jong e quella volta che lo Sheffield rimase con soli sei giocatori