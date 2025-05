In Francia il primato spetta ai campionissimi, la squadra che ha cannibalizzato i campionati come Eddy Merckx faceva coi Tour. Nel 2016/17 Emery guida il Psg e di punti ne fa 87, ma non bastano per vincere un campionato che va verso il Monaco (95) di un giovane e promettente talento, tale Kylian Mbappé. L'altra beffa? La stagione è la stessa del 6-1 subito in rimonta dal Barcellona in Champions. Come a dire che 87 punti in campionato e schiantare una delle squadre più forti del mondo con un clamoroso 4-0 casalingo non è affatto una garanzia…

E in Germania? Il campionato a 18 squadre (e 34 giornate) rende sicuramente meno facile il numero eclatante. Primato al Dortmund, non di Klopp, almeno questa volta (c'era Tuchel): 78 punti nel 2015/16 (che in proiezione su un campionato a 38 giornate sono circa 87), il Bayern stravinse comunque quell'edizione finendo a +10 sui rivali.