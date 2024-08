Probabili formazioni di Parma-Fiorentina

Palladino convoca De Gea (comunque non titolare) e non Nico Gonzalez e il nuovo colpo Gudmundsson. Dietro a Kean, sicuro del posto Colpani. Al suo fianco più chance per Sottil. Nel Parma Mihaila verso una maglia da titolare in attacco, visto che Bonny non è al 100%. La partita è in programma sabato 17 agosto alle 18.30

Parma, Mihaila titolare in attacco

"Affrontiamo questa nuova stagione con una rosa di giovanissimi - ha detto Pecchia alla vigilia della sfida con la Fiorentina - e il fatto che nessuno o pochi abbiano giocato in Serie A non è una cosa da ribadire ogni volta, perché non possiamo farci nulla. Dobbiamo esaltare, soprattutto io, le caratteristiche di un gruppo giovane, che ha bisogno di entusiasmo, che ha voglia di divertirsi e di leggerezza". Intanto, Mihaila va verso una maglia da titolare in attacco (Bonny non è al 100%), con Bernabè ad agire da trequartista e Almqvist a sinistra. In difesa non ci sarà lo squalificato Delprato e la coppia di centrali è ancora in fase di definizione. Osorio non è al meglio ma potrebbe partire dal 1', out Hernani, Charpentier e Benedyczak.

PARMA (4-2-3-1) probabile formazione: Suzuki; Coulibaly, Osorio, Balogh, Valeri; Cyprien, Estevez; Man, Bernabé, Almqvist; Mihaila. All. Pecchia