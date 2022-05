3/23

20) OLYMPIQUE MARSIGLIA: 322 punti* nelle ultime 5 stagioni

Stagione 2017-18: 77 punti

Stagione 2018-19: 61 punti

Stagione 2019-20: 56 punti**

Stagione 2020-21: 60 punti

Stagione 2021-22: 68 punti

* in 179 partite

** in 28 partite; campionato interrotto per l'emergenza Covid-19