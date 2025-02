Il Barcellona è stata la prima squadra a salire in tripla cifra di gol in questa stagione, considerando sia il campionato che le varie coppe, nazionali e internazionali. In top 10 c'è anche l'Atalanta, mentre in top 20 trovano spazio altre tre italiane. Dati Transfermarkt

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT