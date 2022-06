8/13 ©Getty

SOGNO AZZURRO - Era arrivato a Coverciano per uno stage. Ha convinto tutti, compreso Mancini, che lo ha fatto esordire. Il suo percorso in Nazionale (anzi "il sogno diventato realtà", come detto a Sky dopo il debutto) inizia dall'U16. Con l'U17 gioca il Mondiale di categoria nel 2019 sostituendo il collega di giovanili nerazzurre Sebastiano Esposito (curiosamente anche lui in Svizzera, in prestito al Basilea): esordio e subito due gol. Alla fine sarà capocannoniere azzurro con tre reti in quattro partite.