12/15

JADON SANCHO - Con Messi è l'ala inglese l'altro caso più spinoso di questo calciomercato. 20 gol e altrettanti assist in stagione con il Borussia Dortmund, numeri da star a soli 20 anni. Per questo il Manchester United è disposto a fare follie per lui, ma i tedeschi non fanno sconti: 120 milioni senza contropartite, altrimenti non parte, questo il concetto ribadito da Michael Zorc, direttore generale dei gialloneri. Sancho nel frattempo è in ritiro con la squadra e non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2023

UNITED, ACCORDO DI MASSIMA CON SANCHO