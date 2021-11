Prima giornata in pista per l'ultimo Gran Premio della stagione: a Valencia un'icona dello sport, Valentino Rossi, chiude la propria carriera. In MotoGP e Moto3 titoli già assegnati a Quartararo e Acosta, in Moto2 testa a testa finale tra Gardner e Fernandez. Domenica le gare live su Sky: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

L'ULTIMA GARA DI VALE: LO SPECIALE - GP VALENCIA, GUIDA TV