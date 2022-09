Pole di Jack Miller al termine di una qualifica a Misano condizionata dalla pioggia e dall’asfalto bagnato: il pilota della Ducati ha chiuso con il tempo di 1:31.899, precedendo il compagno di squadra Bagnaia ed Enea Bastianini (Gresini). Pecco partirà 5° per via della penalità di 3 posizioni in griglia. 4° Bezzecchi (Mooney), 5° Vinales su Aprilia, 6° Zarco (Pramac) e 7° Marini (Mooney). Solo 8° Quartararo (Yamaha). Dovizioso partirà 18° nell'ultima gara della carriera

