Australia-Italia, quote e pronostici dei Mondiali di calcio femminile

È partita in Francia l'ottava edizione del Mondiale femminile di calcio. Dopo aver fallito la qualificazione in quattro occasioni, l’Italia torna a disputare il torneo per la prima volta dal 1999. Le azzurre hanno vinto il loro girone davanti a Belgio, Portogallo, Romania e Moldavia, collezionando ben sette successi in otto match, con una sola sconfitta rimediata contro il Belgio nell’ultima gara, quando avevano già messo in cassaforte l’accesso alla fase finale. L’Italia è inserita nel Gruppo C, insieme ad Australia, Brasile e Giamaica. Passano alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate e le quattro migliori terze. La gara d’esordio è in programma domenica 9 giugno alle 13:00 contro la nazionale australiana, favorita per la vittoria del girone a 1.95 (segue il Brasile a 2.20, mentre l’Italia sale a 7.00). Scopriamo tutte le curiosità sul confronto, i pronostici e le quote più interessanti per puntare sul match.

Australia-Italia: precedenti e prestazioni

Le due formazioni si affrontano per la prima volta in assoluto nella Coppa del Mondo femminile. Nelle ultime tre edizioni della competizione l’Australia è uscita ai quarti di finale, questo dopo essere stata eliminata senza mai vincere nelle prime tre partecipazioni al torneo nel 1995, nel 1999 e nel 2003. Per l’Italia questo è invece il terzo Mondiale, ma il primo dal 1999, quando venne eliminata al girone.

Australia-Italia: quote sull’esito

L’Australia ha avuto la meglio in quattro degli ultimi nove match disputati ai gironi del Mondiale, perdendone soltanto due (tre pareggi a completare), dopo che non era riuscita a vincere nessuna delle prime nove gare in questa fase (2 pareggi e 7 sconfitte). Anche se le azzurre hanno raccolto 7 successi negli 8 match di qualificazione, l’esperienza delle australiane le porta nettamente avanti in quota: 1 a 1.64, X a 3.82 e 2 a 3.90. L’Australia è avanti anche nelle giocate sull’esito dopo i primi 45’ (1 1° Tempo a 2.12) e nel parziale/finale (1/1 a 2.32). Il punteggio finale più atteso dai bookmaker è tuttavia l’1-1 (7.00), seguito da 2-1 (7.70) e 1-0 (7-80).

Australia-Italia: quote delle scommesse sui gol

L’analisi delle quote legate alle scommesse sui gol lascia immaginare un confronto spettacolare, favorendo l’Over 2.5 a 1.61 e l’Over 3.5 a 2.56. Le agenzie di betting puntano inoltre su una partita a porte aperte, offrendo il Goal a 1.63 contro il 2.10 del No Goal. La prima marcatura più attesa è quella australiana a 1.50, arriva invece a quota 2.81 il gol iniziale della nazionale azzurra. La rete nel corso della gara delle atlete guidate da Milena Bertolini è data a 1.42 (Segna Goal Squadra ospite), durante le qualificazioni si è distinta in particolare Cristiana Girelli, che con 7 reti all’attivo è stata la seconda migliore marcatrice dietro la belga Janice Cayman (10). Si attendono più gol nella ripresa (Tempo con più gol: 2 a 2.02) e la Somma Goal Finale avanti in quota è il 2 a 3.85, seguita dal 3 a 4.05. Tra le giocate combinate segnaliamo infine l’1X (Goal) a 1.96 e l’1X (Over 2.5) a 1.94.