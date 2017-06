La Bobo Summer Cup, l’evento dell’estate a favore dei terremotati del centro Italia, il suo futuro (farà l’allenatore?), la nuova scommessa estiva dopo il successo di quella con Marco Borriello. Ospite a Sky Sport 24, Christian Vieri ha parlato davvero di tutto. E, come al suo solito, ha regalato grandi perle. Dal Bobo solidale: "Volevo fare qualcosa di speciale per le persone colpite da questa calamità e ho deciso di organizzare questo torneo. Per iscriversi bisogna andare sul sito www.bobosummercup.it e tutti i soldi che prendiamo lì, li diamo in beneficienza. Ci saranno 96 squadre, tanti ospiti, tanti vip". Inevitabile lanciare la sfida agli altri: "Io e Cattelan (proprio a Epcc su Sky Uno Bobo aveva reso nota l’idea del torneo ndr), siamo già in finale. Vinceremo, perché ho già comprato arbitri e segnalinee (scherza ndr). Il torneo comincia il 15-16 luglio in quattro tappe, la finale è il 29-30 luglio. Tutto ripreso da Sky, e per questo vi ringrazio".