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Michael Olise a sorpresa a New York: spunta al campetto e si mette a giocare a calcetto

l'hai visto?

Immaginate di voler giocare una partita a calcetto, ma una volta in campo scoprite che con voi gioca anche uno che negli ultimi 3 mesi ha disputato la semifinale di Champions League e del Mondiale. È quanto capitato ad alcuni ragazzi a New York, che hanno avuto la possibilità di giocare insieme a Michael Olise. Come si vede in un video postato sui social, il fenomeno francese si diverte giocando scalzo e con dei pantaloni a scacchi in una scena che ha fatto il giro del web    

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