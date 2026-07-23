Immaginate di voler giocare una partita a calcetto, ma una volta in campo scoprite che con voi gioca anche uno che negli ultimi 3 mesi ha disputato la semifinale di Champions League e del Mondiale. È quanto capitato ad alcuni ragazzi a New York, che hanno avuto la possibilità di giocare insieme a Michael Olise. Come si vede in un video postato sui social, il fenomeno francese si diverte giocando scalzo e con dei pantaloni a scacchi in una scena che ha fatto il giro del web