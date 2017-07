Un fantasma allo Stade de France

Quando le squadre sfilarono per disporsi dietro alle bandiere, Ronaldo fu l’ultimo ad entrare. Teneva la mano a Leonardo cantando l’inno nazionale. Il volto, lo sguardo non erano quelli di sempre e infatti anche in partita il Fenomeno è un fantasma. La Francia spazzò via il Brasile per 3-0, Zidane che fino a quel momento non aveva brillato segnò una doppietta storica mentre Ronaldo, protagonista assoluto del Mondiale, non vide la palla per 90 minuti. Una sola occasione che Barthez parò senza particolari difficoltà. Il Fenomeno travolgente ammirato fino alle semifinali era rimasto in quell’albergo. Parigi è in festa, la Seleção non riesce a bissare la vittoria del 1994 (e si rifarà abbondantemente nel 2002) tornando a casa mestamente. Le immagini di un Mondiale emozionante restano però offuscate da quella barcollante discesa di Ronaldo dall’aereo. Tutti si chiesero (e tutt’ora si chiedono) cosa era realmente successo al ventunenne brasiliano prima della finale e soprattutto perché è sceso in campo in quelle condizioni.