Piede destro: Neymar

Il prototipo del calciatore perfetto di Kylian Mbappé avrebbe il piede destro di Neymar. Scelta viziata? Forse, considerando che il brasiliano, proprio grazie al suo destro magico, negli ultimi due anni ha messo in parecchie circostanze lo stesso Mbappé in condizione di rendere al meglio nel Paris Saint Germain. E’ per questo che il francese ha scelto il compagno di squadra, ritenuto il numero uno per la capacità di fare quel che vuole con il suo piede destro.

Piede sinistro: Lionel Messi

E se il destro sarebbe quello di Neymar, il piede sinistro del prototipo del calciatore perfetto di Mbappé sarebbe quello di Lionel Messi. Nessun dubbio per il giovane attaccante del Paris Saint Germain, che ha scelto il campione del Barcellona, considerato il top nell’utilizzo del mancino.

Mentalità: Cristiano Ronaldo

Poteva mancare Cristiano Ronaldo? Assolutamente no. Nel suo prototipo di calciatore perfetto, Mbappé ha nominato l’attaccante della Juventus per la sua mentalità vincente. Un vero e proprio martello CR7, sempre pronto ad allenarsi e a dare il massimo per raggiungere i suoi obiettivi. E il modello scelto dal classe ’98 non poteva che essere lui.

Classe: Gianluigi Buffon

Mbappé, infine, ha scelto di inserire anche un italiano nel suo prototipo di calciatore perfetto. Si tratta di Gigi Buffon, scelto dal francese per la sua classe straordinaria. Oltre 20 anni di differenza tra i due, sono bastati soltanto pochi mesi a Mbappé per rimanere affascinato dal temperamento e dal carisma del portiere italiano, adesso suo compagno di squadra nel Paris Saint Germain.