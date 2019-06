Con l'arrivo del caldo e della bella stagione le spiagge spagnole, dalle Baleari a Ibiza fino a Palma de Maiorca, si riempiono di turisti, in arrivo in particolare da Inghilterra e Germania. Ci sono però dei visitatori “speciali” che hanno rubato l'attenzione dei presenti e dei social network. Sono i giocatori tedeschi del VfB 03 Hilden, squadra di quinta divisione. Hanno chiuso il loro campionato al decimo posto con 47 punti nella Oberliga - Lower Rhinee e hanno deciso di dare il calcio d'inizio all'estate di Magaluf da protagonisti. Si sono presentati all'imbarco per la Spagna conciati da Biancaneve e i sette nani, un outfit in costume ispirato alla fiaba dei fratelli Grimm ed esibito anche per le vie della località balneare sull'isola di Maiorca. Una festa avviata con l'arrivo trionfale in aeroporto e con un ballo ispirato al coro ideato dai tifosi del Manchester City ideata per per i fratelli Tourè, la “Yaya-Kolo song“, intonata poi anche dai fan del Liverpool e del Celtic, i club in cui Kolo ha giocato dopo il passaggio dall’Etihad Stadium. Strategia assicurata per attirare l'attenzione, con scatti che sull'account Instagram della squadra hanno riscosso notevole successo.