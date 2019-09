Ottantasette candidati ristretti a 17, nominativi tra i quali figura anche Claudio Ranieri. Il reclutamento di un nuovo Ct per la panchina della Guinea, promosso ad agosto dalla Federcalcio nazionale, ha coinvolto numerosi allenatori tra i quali il 67enne italiano reduce dall’esperienza alla Roma al posto di Eusebio Di Francesco. Lo riporta Feguifoot che, come scrivono anche i media inglesi, indica l’imminente incontro nella capitale Conakry (stimato per giovedì) tra la Federazione guineana e lo stesso Ranieri insieme agli altri candidati. L’annuncio del nuovo Ct della selezione africana verrà quindi comunicato successivamente in conferenza stampa.

Futuro in Africa per Ranieri?

Non sarebbe la prima volta che Claudio Ranieri, allenatore dalla lunghissima esperienza internazionale con il capolavoro targato Leicester nella Premier League 2015/16, prende le redini di una Nazionale: prima del trionfo con le Foxes, nel 2014, fu Ct della Grecia per 4 incontri ufficiali. Eliminata agli ottavi di finale dall’Algeria nell’ultima Coppa d’Africa, la Guinea si è separata dal belga Paul Put il quale è stato addirittura bandito a vita dalla Federazione dopo essere stato dichiarato colpevole di una presunta violazione del codice etico e disciplinare. Un incarico vacante per il quale trovano spazio anche i nomi di George Leekens (già allenatore di Belgio, Tunisia e Algeria) e Florent Ibengé, Ct della Repubblica Democratica del Congo. Indicati tra gli altri pure Paulo Duarte reduce dall’esperienza col Burkina Faso, Didier Six (ex Togo) e Francois Zahoui, già tecnico di Costa d’Avorio e Niger. Tra i calciatori più rappresentativi della Guinea spiccano il romanista Diawara e Naby Keita, centrocampista del Liverpool.