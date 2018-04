France Football chiede scusa ad Andres Iniesta. La nota rivista francese che dal 1956 organizza e assegna il Pallone d'Oro, ha voluto concedere un editoriale di scuse dedicato al centrocampista del Barcellona per non averlo premiato nell'edizione del 2010. Non era mai successo nella storia del premio, che gli organizzatori si pentissero – anche se dopo anni – delle scelte fatte. In un editoriale intitolato "Perdón, Andrés", e firmato dal direttore di France Football Pascal Ferré, ha voluto rendere omaggio alla leggenda del Barça, che "si è divertito a semplificare la vita dei compagni di squadra con le sue giocate. Senza di lui, Messi non sarebbe stato così bene al Barcellona". Il giornalista francese, inoltre, giudica "dolorosa" l'assenza di Iniesta dalla lista dei vincitori del Pallone d'Oro: lo spagnolo nonostante il decisivo gol realizzato nella finale di Coppa del Mondo contro l’Olanda, arrivò solamente secondo nell’edizione 2010, proprio alle alle spalle dell’argentino.

"Ti auguriamo di vincere il Mondiale"

L'editoriale termina con un inatteso augurio per Iniesta: Ferré ha augurato al giocatore di realizzare l’ennesimo "miracolo" della sua carriera vincendo il Mondiale, permettendo così a France Football di rimediare e consegnarli quello che sarebbe un premio alla carriera: "Quando si parla di vincitori del Pallone d'Oro quella di Iniesta è un'assenza dolorosa anche per noi. Possiamo solamente sperare che una divina prestazione in occasione della prossima Coppa del Mondo possa riparare a questa democratica anomalia".