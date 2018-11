Tutti pazzi per il Superclasico: è arrivato il momento di Boca Juniors-River Plate e la situazione in Argentina è diventata bollente. Il 10 novembre match d'andata alla Bombonera, ritorno previsto il 24 novembre al Monumental, in entrambi i casi alle 21 (le 17 in Argentina). La 'fame' di biglietti per il ritorno è ai massimi e il presidente del River non sa più come fare... Stanco di ricevere richieste private sul suo cellulare, infatti, Rodolfo D'Onofrio come indicato dal Clarin ha deciso di cambiare la propria immagine sul profilo WhatsApp. Meglio una emblematica, che non gli faccia perdere tempo inutile nel rispondere ai continui messaggi: la squadra del River in bella mostra con la scritta 'No tengo entradas', cioè "Non ho biglietti". Basterà per evitare nuove richieste?