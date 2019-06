Alla Coppa d’Africa 2019 è tempo di seconda giornata per il gruppo A dei padroni di casa dell’Egitto, impegnati contro il Congo alle 22. Alle 19 si gioca l’altra partita del raggruppamento, Uganda-Zimbabwe. Seconda partita anche per la Nigeria (girone B), che ha battuto 1-0 la Guinea.

NIGERIA-GUINEA 1-0

73’ Omeruo

NIGERIA (4-3-3): Ola Aina; Balogun, Awaziem, Omeruo; Etebo, Ndidi, Iwobi (78’ Chukwueze); Musa, Ighalo (88’ Onuachu), Simon (94’ Kalu). Ct. Rohr

GUINEA (4-4-2): Koné; Dryestam (73’ Sidibé), Falette, Seka, Sylla; Traoré, Keita (71’ Bangoura), Cissé, Diawara; Kamano (82’ Fodé-Koita), Kaba. Ct. Put

La Nigeria ipoteca il primato del girone B. Le “Aquile”, con il torinista Ola Aina in campo novanta minuti (panchina per l’altro "italiano", il difensore dell’Udinese Troost-Ekong), hanno piegato 1-0 la Guinea grazie a un colpo di testa di Omeruo al 73'. Partita complicata per i nigeriani contro la Guinea del centrocampista del Napoli Diawara e del gioiello del Liverpool Naby Keita. Lo stacco vincente da corner del giocatore di proprietà del Chelsea (in prestito al Leganés nell’ultima stagione) consente alla Nigeria di issarsi in testa al girone a punteggio pieno dopo due gare. Giovedì in programma l’altro match del gruppo B, Madagascar-Burundi.