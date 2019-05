Vederli in campo insieme avrebbe riempito di gioia ogni appassionato di calcio. Adesso, finalmente, Francesco Totti e Cristiano Ronaldo potranno dare spettacolo fianco a fianco. Nessuno scherzo, proprio così: l’ex capitano della Roma e il fuoriclasse della Juventus formeranno un’incredibile coppia d’attacco. I due giocheranno nella stessa squadra nella 'Partita del Cuore', match a scopo benefico al quale Totti e CR7 hanno aderito. Un vero e proprio sogno che si realizza per i fan dei due campioni, che al solo pensiero di vedere all’opera la coppia d’oro sono già andati in visibilio. Merito di Totti, che sul proprio profilo Instagram ha postato un’immagine che lo ritrae all’interno dello spogliatoio insieme all’attaccante portoghese: "Prima partita insieme", ha scritto l’attuale dirigente della Roma, la cui foto ha ben presto fatto il giro del web. Adesso non resta che godersi lo spettacolo sul campo: Francesco Totti e Cristiano Ronaldo insieme, come nei sogni più belli.