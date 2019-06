A qualcuno potrebbe anche frullare in mente l'idea di farne una disciplina sportiva, magari anche da Olimpiadi invernali. Parente stretta del baseball, occorrono una coppetta al posto del guantone e una pallina... di gelato. Nel caso, avremmo già un campione della disciplina, dato che John Terry, in vacanza a Dubai, si è dimostrato un ottimo "acchiappagelato".

L'ex capitano del Chelsea mette in mostra tutta la sua abilità in un video postato sul suo profilo Instagram: all'interno di una gelateria, "ordina" a distanza una pallina, e questa gli viene preparata con grande perizia. Da notare anche la tecnica della lanciatrice, sicuramente più abituata a maneggiare la paletta del gelato, che dopo aver modellato la pallina perfetta lanciandola anche in aria più volte, la spedisce dall'altra parte del locale a John Terry. I riflessi sono quelli di un tempo, la presa è degna dei migliori catcher, ma soprattutto viene scongiurato il finale drammatico, perché non osiamo immaginare se Terry non avesse acchiappato al volo la pallina di gelato.

Che invece finisce dritta dritta nella sua coppetta, tra gli applausi dei presenti nel locale e delle migliaia di followers (e da oggi appassionati alla nuova disciplina) su Instagram, tra cui spicca un Robbie Keane che sembra gradire parecchio. Così come non poteva mancare il tifoso che, punzecchiando con ironia, commenta "Meglio di Courtois".

La strada, in ogni caso, è tracciata; l'estate è appena iniziata, non vorrete farvi sfuggire l'occasione di entrare in una gelateria e ordinare una coppetta "alla John Terry"...