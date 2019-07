Un uomo in scooter che punta il mare e finisce in acqua tra le risate generali. Sabato 6 luglio Mario Balotelli ha dato il buongiorno ai suoi follower su Instagram postando il video di uno scherzo che ha visto protagonisti lui e un suo amico, Catello Buonocore. Il tutto per una scommessa da 2 mila euro. "Non è stata monetizzata", ha precisato Balo nelle ore successive. Fatto sta che la goliardata non è piaciuta alla polizia municipale di Napoli, che ha denunciato all’autorità giudiziaria l’ex centravanti di Inter e Milan per istigazione a delinquere, esercizio di gioco d’azzardo, violazione del testo unico dell’ambiente, abbandono di rifiuti pericolosi e getto pericoloso di cose. Con "SuperMario" sono stati denunciati anche Buonocore e altre due persone: il proprietario dello scooter e il titolare della concessione d’uso del luogo del "delitto", il molo di Mergellina. La vespa era stata poi recuperata e portata in un’officina per essere riparata (come confermato in un video successivo).

Il video virale sul web e le indagini

Gli investigatori della Capitaneria di Porto e del reparto ambientale della polizia municipale hanno avviato le indagini dopo aver visionato il video, diventato subito virale sul web. Ora sarà la Procura di Napoli a stabilire se e quali ipotesi di reato andranno contestate a Balotelli e alle altre persone coinvolte. Secondo quanto scrive l’Ansa alcune sono state già ascoltate nella giornata di oggi, lunedì 8 luglio, mentre lo scooter è stato ritrovato in via Andrea d’Isernia, nel centro di Napoli.