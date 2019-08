Cosa può centrare un 40enne appena ritiratosi e passato a costruire una squadra con la Giovane Italia? Nel caso di Sergio Pellissier la risposta è semplice. Tutto. L’anagrafe poco centra con discorsi e pertinenze sul calcio Under. L’ex capitano del Chievo è semplicemente il punto conclusivo di qualsiasi ragazzo che vuole ambire a fare il professionista. E il motivo lo spiega lui stesso, con la solita umiltà, in questa puntata. Ogni anno partire con la voglia di dimostrare a se stesso, ai compagni vecchi e nuovi e alla sua gente che su Pellissier si può sempre contare. Ha conquistato promozioni, presenze europee e la maglia della Nazionale con il suo calcio “Sturm Und Drang”. Ora mette a disposizione esperienza e schiettezza a beneficio di un club che lo ha sempre indicato come l’esempio. Rinunciando anche a diversi soldi quando l’offerta del Napoli era decisamente allettante per l’ego di Sergio e per le casse di Campedelli.

Per quello abbiamo deciso di "regalare" al talento più promettente del vivaio clivense, Emanuel Vignato, già in rete in serie A a soli 19 anni, dieci domande One to One a questa icona del calcio nazionale. Ne è uscito un moto d’orgoglio per entrambi. La giovane Italia il più giovane la frequenta da anni. Pellissier farebbe volentieri un salto nel tempo per provare a farne parte. Un po’ come la dinastia Pierini, padre e figlio. Nicholas rincorre la A ripartendo da Cosenza. Sempre sotto il controllo vigile e severo di babbo Alessandro, ex professionista e allenatore dello spezia primavera, che non gli perdona mai nulla. Si chiude con un bomber convertito all’amore per il calcio femminile. Allenava le Under della Feralpi Saló e si dilettava nel tempo libero a seguire le ragazze. Il Brescia lo ha notato e gli ha offerto la grande chance. Ora Giampiero Piovani (JPP per gli amici piacentini) sta facendo grandi cose al Sassuolo Women.