Quanto è accaduto durante Atalanta – Fiorentina dello scorso turno di campionato ha rimesso il problema del razzismo negli stadi in cima alle priorità delle istituzioni. I cori razzisti contro Dalbert, infatti, hanno portato alla sospensione temporanea della gara a cui è seguito l’annuncio di avvertimento dello speaker. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato dell’episodio durante il suo intervento al Best FIFA Football Award 2019 che si è tenuto al teatro La Scala di Milano. “Abbiamo assistito ad un nuovo episodio di razzismo nel campionato italiano e questo non è più accettabile. Bisogna dire no al razzismo, nel calcio come nella società: non c’è spazio per nessun forma. Ma non bisogna soltanto dirlo, occorre lottare contro tutto questo, per tenerlo fuori dal calcio e dalla società, in Italia e nel resto del mondo” ha detto con fermezza Infantino.