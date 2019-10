Totti: "Se le gioco tutte? Dipende dal mister"

Prima della partita Totti ha rilasciato anche qualche dichiarazione ai tanti cronisti presenti: "Spero di fare bella figura, sono qui sempre per una buona causa (sostenere la Campagna sociale "Frammenti di Luce" della Fondazione Bambin Gesù, iniziativa dedicata all’accoglienza e alla cura dei bambini affetti da gravi malattie o con ferite da armi da guerra), è l'unica vera ragione per la quale gioco. Se ne parleranno, ne parleremo". Oltre al talento con i piedi, anche la capacità di far divertire è rimasta immutata: "Se le gioco tutte? Ci mancherebbe - ha aggiunto, quasi stupito, a chi metteva in dubbio la sua tenuta fisica - sempre se non sto male. E poi, dipende dal mister". Qualcuno ha ipotizzato addirittura la possibilità di una convocazione con la Nazionale di calcio a 8, ma Totti preferisce volare basso: "Mi sono vestito di nero apposta!". Stasera in campo con lui c'era anche Max Tonetto, ma nelle prossime partite si alterneranno tanti suoi ex compagni di squadra, da Candela a Taddei, passando per Cassetti, Pizarro, Perrotta e Mirko Vucinic. Intanto, nella prima partita, da una sua punizione è nato il 4-2 definitivo. Certe cose che non cambiano mai.