Per le amichevoli in programma contro Argentina e Corea del Sud il 14 e il 19 novembre, il commissario tecnico verdeoro ha chiamato quattro giocatori della Serie A. Con gli juventini Danilo e Alex Sandro e il milanista Paquetà c'è anche il giallorosso, che non ha ancora mai debuttato in prima squadra

Mai un minuto ufficiale con la Roma, ma la possibilità di esordire col Brasile. Quello che potrebbe accadere a Diego Fuzato. Terzo portiere giallorosso dall'estate del 2018, non ha mai esordito in prima squadra. Tite ha però deciso di inserirlo nella lista dei convocati per le amichevoli contro Argentina e Corea del Sud in programma il 14 e il 19 dicembre. Esclusi i calciatori dei campionati sudamericani, impegnati nella fase più calda della stagione. Fuzato sarà così la prima alternativa ai totem Alisson ed Ederson. Oltre a lui, ci sono altri tre giocatori della Serie A: i terzini della Juventus Danilo e Alex Sandro, oltre al centrocampista rossonero Lucas Paquetà. Dovendo fare a meno anche di Neymar, infortunatosi proprio con il Brasile nell'ultima pausa per le nazionali, prima volta assoluta per il gioiellino del Real Madrid Rodrygo e Douglas Luiz dell'Aston Villa.

La lista dei convocati

Portieri: Alisson (Liverpool), Daniel Fuzato (Roma), Ederson (Manchester City);

Difensori: Danilo (Juventus), Emerson (Betis Siviglia), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atletico Madrid), Eder Militao (Real Madrid), Felipe (Atletico Madrid), Marquinhos (Paris SG), Thiago Silva (Paris SG);

Centrocampisti: Arthur (Barcellona), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Lucas Paquetá (Milan), Douglas Luiz (Aston Villa), Philippe Coutinho (Bayern Monaco);

Attaccanti: David Neres (Ajax), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton), Rodrygo (Real Madrid), Willian (Chelsea).